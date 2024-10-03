タレントのガダルカナル・タカ（67）が、2日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。ビートたけし率いる「たけし軍団」として、多くの「昭和のバラエティー」で活躍してきたが、「やばい思い出」を振り返った。かまいたちの濱家隆一（40）山内健司（43）が進行する同番組。FUJIWARAの藤本敏史（53）原西孝幸（53）、ゆうちゃみ（23）とゲスト出演した。「よう考えたら、スゴいことやってたな〜と思うバラエティ番組ラ