俳優反町隆史（50）と杉野遥亮（29）がダブル主演するフジテレビ系連続ドラマ「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」（8日開始、火曜午後9時、初回15分拡大）の制作発表が3日、都内で行われた。通称「オクラ」。お蔵入りしてしまった未解決事件を扱い“刑事の墓場”と呼ばれる、警視庁捜査1課特命捜査情報管理室。そこに追いやられた人情厚い昭和の刑事・飛鷹千寿（反町）と、クールな令和の刑事・不破利己（杉野）が事件解決を目指す。反