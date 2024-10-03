カバ原産地呼称統制委員会は10月3日から、オリジナル映像を鑑賞しながらCAVAをテイスティングする「CAVA DISCOVERY THEATRE(カバ ディスカバリー シアター)」を代官山T-SITE内 Garden Gallery(東京都渋谷区)で開催する。CAVA DISCOVERY THEATRE開催日時は2024年10月3日〜10月6日 11:30〜19:00(最終入場時間18:40)。最終日の10月6日は17:00まで。入場料は無料。会場への先着順での案内となる。日本初開催となる同イベントでは、スペ