タレントのガダルカナル・タカ（67）が2日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。1983年から99年に放送された伝説的バラエティー「スーパーJOCKEY」について語った。この日はタカの他に、ゆうちゃみ、お笑いコンビ「FUJIWARA」がゲスト出演。令和ではNGの伝説のバラエティー番組についてトークを繰り広げた。「関西人に聞いた！『よう考えたらスゴい事やってたな〜』と思うバラエティ番組ランキ