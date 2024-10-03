小泉進次郎氏自民党の小泉進次郎選対委員長は3日、報道各社の世論調査で、石破内閣の支持率が岸田内閣と比べて上昇したことに関し「一喜一憂せず、新政権が信頼回復に誠実に向き合っていると伝わるよう、一丸となり衆院選準備を進めたい」と述べた。官邸で記者団の質問に答えた。