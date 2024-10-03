お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（４６）が３日、都内で行われた「【株式会社ジョイフル】２０２４年秋の新グランドメニュー＆新ＴＶ―ＣＭ大発表会」に、インフルエンサーの荒牧理沙、亜莉らとともに登壇した。ファミリーレストラン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフルは、１日より秋の新グランドメニューを販売開始した。秋山はこの日、?ジョイフルエンサー?として登場。インフルエンサーの２人に「自分、