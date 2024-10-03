本記事では、パチンコで高額の配当を得た場合に、上限設定や特別な手続きが必要かどうか解説します。法的な制約や税金の扱い、大勝ちした場合の注意点についても説明します。 パチンコで大勝ちした場合に上限がある？ パチンコで大勝ちした際、法律上明確な「上限額」が設けられているわけではありませんが、実質的には一日に得られる勝利金額に制限があるといえます。なぜなら、2018年施行の「風俗営業等の規制及び業務