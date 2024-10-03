【小林竜胆 ビキニバニーVer.】 受注期間：10月3日～11月27日 2025年7月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「小林竜胆 ビキニバニーVer.」を2025年7月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は11月27日まで。価格は39,600円。 本製品は、アニメ「食戟