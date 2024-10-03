2024年10月4日（金）放送開始予定のTVアニメ『株式会社マジルミエ』第1話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。『株式会社マジルミエ』の原作は、「怪異」と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション漫画。原作：岩田雪花、作画：青木裕のコンビにより『少年ジャンプ＋』（集英社）で連載中。物語は就職面接の会場で「怪異」に巻き