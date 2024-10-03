俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第1週「おむすびとギャル」（9/30〜10/5）の第5回あらすじを紹介します。第5回（10月4日放送）あらすじ日曜日、憧れの書道部の先輩・風見（松本怜生さん）と展覧会に行くため、結は待ち合わせ場所である福博橋へ到着する。風見の私服姿にもときめく結だが、ふたりで展覧会へ向かう途中、ハギャレンのギャル・スズリン（岡本夏美さん）が