利上げに前向きだとして株が急落した“石破ショック”から2日。日銀の植田和男総裁と会談した石破茂総理大臣は「追加の利上げの環境にはない」と明言しました。【画像】麻生氏と茂木氏が4時間会談総選挙後の政局をにらんで提携強化か■地方創生で「イシバノミクス」は成功するのか新内閣発足から一夜明けた2日、石破総理は日銀の植田総裁と面会しました。会談後、日銀の利上げについて問われた石破総理は、「追加の利上げ