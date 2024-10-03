タレントのガダルカナル・タカ（67）が、2日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。ビートたけし率いる「たけし軍団」としてけん引してきた「昭和のバラエティー」の“ウラ”を語った。かまいたちの濱家隆一（40）山内健司（43）が進行し、「余談」を語る同番組。この日は、FUJIWARAの藤本敏史（53）原西孝幸（53）、ゆうちゃみ（23）とゲスト出演した。番組では、「よう考えたら、スゴいことやってたな〜と思うバラ