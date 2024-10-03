ケチャップ＋ソースの組み合わせにタバスコでピリッと「コーンポークタコライス」【手間なし！スタミナ丼】【画像11枚】手軽にパワーチャージ「手間なし！スタミナ丼」バリエ疲れの回復におすすめなのが、ガッツリ肉を使ったスタミナ丼。とくに、疲労回復を促す豚肉の丼ものがおすすめです。今回ご紹介するのは、豚肉をしゃきしゃきのレタスと合わせた沖縄料理のタコライス。コーンも一緒に、彩りもよく仕上げました！市瀬悦子さん