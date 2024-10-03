イートアンドホールディングス [東証Ｐ] が10月3日後場(13:00)に業績修正を発表。25年2月期の連結最終損益を従来予想の12.6億円の黒字→14億円の黒字(前期は1億円の赤字)に10.7％上方修正し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、3-8月期(上期)の最終利益は従来予想の8.9億円(前期は3.6億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 上記１に記載のとおり