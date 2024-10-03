北海道警察はきょう（2024年10月3日）、札幌市の会社員の男（25）を道路運送車両法違反と道交法違反の疑いで逮捕しました。 男は2024年9月2日、北海道・後志の喜茂別町の国道230号で車を運転中、ナンバープレートが判読できないよう車両前部の内側に隠したうえ、法定速度を34キロ超える94キロで走行した疑いが持たれています。警察によりますと、現場付近のオービス（速度違反自動取締装置）が撮影した写真に