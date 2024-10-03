俳優の草なぎ剛が所有するヴィンテージ・デニムをお披露目する展示会「STAY BRAVE」が11月9日〜17日に開催されることが決定した。会場は『6142』(東京都渋谷区神宮前6-14-2)。開場時間は月〜木、日11:00〜19:00、金、土11:00〜20:00。チケット等の詳細は、公式HP・SNS、草なぎ剛公式Instagram・Xにて後日発表される。【編集部MEMO】草なぎ剛は1974年7月9日生まれ。1991年CDデビュー。2017年には「新しい地図」を立ち上げ、『ワルイ