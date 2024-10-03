平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、ファゴット奏者の久保田ひかりさんが出演。クラッシック音楽を身近に感じてもらうためのさまざまな取り組みについて語った。ファゴット奏者の久保田ひかりさん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同右）、田名部真理（同左）久保田さんが所属する楽団「『クレモナ』モダンタンゴラボラトリー」は、2016年に結成された