霜降り明星の粗品が体調不良、5大都市ツアーの大阪公演の延期を発表テレ朝news

霜降り明星の粗品が体調不良、5大都市ツアーの大阪公演の延期を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 霜降り明星粗品が3日に予定していた、5大都市ツアーの大阪公演
  • 粗品の体調不良で延期されると2日、所属レーベルのサイトで発表された
  • 詳細が確定次第、振替公演の案内があるためチケットの保管を呼びかけている
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