Kanishka SinghAndrea Shalal[ワシントン ２日 ロイター] - イスラエル軍のレバノン空爆で１日、ミシガン州出身の米国人男性が死亡した。親族と地元選挙区の米下院議員が２日、明らかにした。亡くなったのはカメル・アフマド・ジャワド氏。同氏の娘によると「罪のない人々の命を救おうとして」空爆の犠牲になった。高齢者や障害者を支援するため、病院の近くに滞在していたという。ホワイトハウス報道官は２日、「われわれは