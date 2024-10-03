俳優・のんとKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が2日、都内で行われた動画配信サービス『DMM TV』の新作ラインナップ発表会に出席し、2025年2月に配信予定のドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』について語った。本作は、SNSで話題を呼んだ殺し屋コメディ漫画の実写化作品。のんは、ブラック企業から待遇の良い殺し屋に転職する主人公・西野カナコを演じる。藤ヶ谷は不愛想ながらもカナコを気にかける殺し屋の相棒・桜井を演じる。コメディ作品