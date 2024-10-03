【モデルプレス＝2024/10/03】アニメ『ONE PIECE』の25周年を記念して制作された作品『ONE PIECE FAN LETTER』が、20日（朝9時30分〜）フジテレビ系列にて放送決定。13日（夜7時〜）には、同局にて『ONE PIECE FILM RED』を完全ノーカット版で地上波初公開する。【写真】土屋アンナ・みちょぱ・新川優愛らが「ONE PIECE」コスプレで美スタイル披露◆「ONE PIECE FAN LETTER」放送決定この度、著者・大崎知仁氏による小説短編シリー