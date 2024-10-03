2024年9月20日(金)に登場した「iPhone 16 Pro」にはカメラ操作用のボタン「カメラコントロール」や48MPの超広角カメラなどが搭載されています。そんなiPhone 16 Proのカメラ性能について、カメラアプリ「Halide」の開発者であるセバスティアン・デ・ウィズ氏がまとめています。The iPhone 16 Pro Camera Review: Controlhttps://www.lux.camera/the-iphone-16-pro-camera-review-control/◆iPhone 16 ProのカメラiPhone 16 Proには