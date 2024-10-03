列島に秋雨前線全国的に雨風強まるきょう3日（木）は、本州付近に秋雨前線が停滞、さらに前線上の低気圧が西日本から北上していく予想です。全国的に雨が強まり、激しい雷雨になるおそれもあります。道路の冠水などに注意が必要です。関東も降り方は弱いものの、降ったりやんだりのスッキリしない1日となりそうです。外出時は折りたたみ傘があると安心です。また、台風18号に近い沖縄も大気の状態が不安定で、引き続き大雨や竜巻