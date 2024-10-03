10月2日、現在第1子妊娠中の田中れいながInstagramを更新した。【写真】腕をあげた異なるポーズの写真も公開田中は、自身のInstagramアカウントにて、「久しぶりに短いの履いた」「早く履きたい靴があるっちゃんね〜」「履けるようになったら紹介します」「写真で履いとうブーツ、こげ茶っちゃけど 黒にしか見えんね」と綴ると、ミニ丈のボトムスにロングブーツを合わせたコーディネートを披露。この投稿に対し、ファンからは「コ