IIJ（インターネットイニシアティブ）をは、MVNO型携帯電話サービス「IIJmio」へ転入する人を対象にした「スマホ大特価セール」で、新たにセール対象のスマートフォン2機種を追加した。 10月からセール対象になった機種は、シャオミ製の「Redmi 12 5G」で、セール価格は1万2800円（24回払いでは1回534円）。 Redmi 12 5G もう一機種は、モトローラ製の「motorol