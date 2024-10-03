東京商工リサーチは10月1日、2024年全国「社長の住む街」調査の結果を発表した。同調査は、 同社企業データベース約429万社の代表者データから、居住地を抽出し集計したもの。なお、同一人物が複数企業で社長を務めている場合、売上高の大きい企業を優先している。2024年 社長の住む街ランキング(町村ベース)2024年全国「社長の住む街」ランキング、町村ベースのトップは12年連続で東京都「港区⾚坂」(4,400人)で、唯⼀