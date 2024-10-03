俳優・歌手の松平健（70）が3日、大阪・天王寺警察署の一日警察署長を務め、近鉄「大阪上本町駅」で行われた啓発活動に参加した。その後、近隣の新歌舞伎座で『松平健 芸能生活50周年記念公演』の囲み取材に出席し、警察官姿に加え、パネルの金ピカのマツケン、暴れん坊将軍と3ショットが実現した。【写真】凛々しい！警察の制服に身を包む松平健一日警察署長は、特殊詐欺の被害を防ごうというもので、『松平健 芸能生活50周年