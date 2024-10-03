ＪＲＡ京都競馬場は、「ＪＲＡ京都競馬場秋のイルミネーションプロジェクト」第１弾として、「秋華賞・菊花賞開催記念ＡＵＴＵＭＮＦＬＯＷＥＲＳＲＯＡＤ（オータムフラワーズロード）」を、１０月３日〜９日の７日間、京都・円山公園で開催する。観覧は無料。ＪＲＡ京都競馬場は２０２３年から京都の歴史ある名所、名跡と連携し、平安神宮での奉納ライトアップやドローンショー、東本願寺前・お東さん広場での縁日な