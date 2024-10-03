俳優の窪塚洋介（45）の長男で俳優の窪塚愛流（21）が3日、東京・原宿でブシュロンのポップアップイベント『QUATRE is 20』のオープン記念フォトコールに参加した。【全身ショット】かっこいい！金色バックにつま先を上げポーズをとる窪塚愛流この日は自身の21歳の誕生日。報道陣からの質問の前に「誕生日で朝からソワソワしているんですけど…。ただただ幸せとうれしいだけなので！ずっと幸せな気分で、きょう、こさせていた