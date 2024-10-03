俳優の窪塚愛流（あいる）が３日、都内で「ＢＯＵＣＨＥＲＯＮＰＯＰ―ＵＰ“ＱＵＡＴＲＥｉｓ２０”オープン記念フォトコール」に出席した。フランス発の高級宝飾ブランドのイベント。ＭＣから質問を受ける前に自ら「今日誕生日で…」と切り出した窪塚は「朝からソワソワしているんですけど、ただただうれしいだけで。幸せな気持ちでここに来させてもらった。ＢＯＵＣＨＥＲＯＮさんと仕事ができて光栄だったので、終始