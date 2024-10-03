ピーチ・ジョンは10月2日、ナイスバディブラの新デザイン「ナイスバディブラリボンレース」(3,900円)を公式通販サイトなどで発売した。「ナイスバディブラリボンレース」(3,900円)ナイスバディブラは、同社が提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5:1を実現するブラ。新デザインでは、濃淡のツートーンが美しいリボン柄のストレッチレースをサイドベルトまでフルに使用。縦長のカップデザインで、レースの美