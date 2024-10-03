イスラエルの攻撃後に残されたがれきから煙が上がる様子＝２日、ベイルート郊外/CNN（ＣＮＮ）中東レバノンの首都ベイルート中部に３日、イスラエル軍による空爆があり、少なくとも６人が死亡した。イスラエル軍は精密爆撃を実施したと明らかにしていた。地元住民はＣＮＮに対し、イスラム教シーア派組織ヒズボラの関係する保健当局が入っていた建物が攻撃を受けたと述べた。建物の１階にオフィスを構えていたという。ＣＮＮの取材