静かな住宅街で、わずか5分足らずで盗まれたハイブリッド車。その犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていた。【画像】盗難に使われる特殊機器スマートキーから出る弱い電波キャッチし、車まで中継■環境配慮のハイブリッド車購入金額320万円東京・足立区の住宅街。先月24日午前3時ごろ、1人の男が左の黒い車へと向かうと、さらにもう1人が防犯カメラの方に…。アンテナのようなものが付いた四角いものを家に向けている。