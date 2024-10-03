「花火がね、嫌いなんです」。95歳の古谷孝さんは穏やかな表情で、そうつぶやいた。机の上のノートには、鉛筆で繰り返し練習した漢字が並ぶ。ここは神奈川県厚木市にある自主夜間中学「あつぎえんぴつの会」。さまざまな事情で学び直したい人たちが集う場所だ。教室がある日は、入り口に手づくりのポスターが貼られる=2024年9月26日、神奈川県厚木市中町1丁目、中島秀憲撮影毎週木曜日に開かれる会には現在、中学生から大人ま