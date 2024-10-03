【モデルプレス＝2024/10/03】俳優の反町隆史、宇梶剛士、青木さやかが3日、フジテレビ系火9ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』（8日スタート／毎週火曜21時〜※初回15分拡大）制作発表に出席。青木が同作の出演者とともに、反町主演同局系ドラマ「ビーチボーイズ」（1997）を視聴したことを明かした。【写真】反町隆史＆松嶋菜々子、夫婦でCM初共演◆「オクラ」キャスト、反町隆史の解説付きで「ビーチボーイズ」視聴共演歴が