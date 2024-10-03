ハンドリングや加速感を専用チューニング！日産のグループ会社、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2024年10月3日、ミドルクラスの3列シートミニバン「セレナ」をベースに同社が手がけるカスタムカー「AUTECH（オーテック）」に、新ラインナップとして「AUTECH SPORTS SPEC（スポーツスペック）」を設定しました。ハンドリングや加速感に専用チューニングを施したスポーティなモデルです。日産「セレナ」にチュー