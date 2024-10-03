中国の甘粛省博物館でたどる５千年の彩陶史甘粛省博物館の「甘粛彩陶」展示ホールに展示されている四大圏旋文彩陶罐（しだいけんせんもんさいとうかん、新石器時代馬家窯文化）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）【新華社蘭州10月3日】中国甘粛省蘭州市にある甘粛省博物館の歴史は長く、創建は1939年。延床面積は4万3千平方メートルで、国家1級博物館に指定されている。甘粛省の古代から近現代に至る貴重な歴史的遺物と