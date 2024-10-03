ユーチューバーの鬼丸征也氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【10月のお得キャンペーン情報17選】メルカード・JALカード・イオンカードなどのクレカ情報やSBI新生銀行・三菱UFJ銀行・MATSUI Bankなどの銀行情報など」と題して、話題のキャンペーン情報を詳しく紹介した。今回は、メルカードやJALカード、イオンカードなどのクレジットカードに関する最新