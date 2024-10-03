タレントのMatt（30）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。人気モデルらとの写真を披露した。Mattはストーリーズで「紗栄子姉様と初共演」と報告。モデルでタレントの紗栄子と並んだ2ショット写真を公開し、「やっとお会いできて光栄です！」とつづった。また「たおちゃんおつかれさま」と、女優の土屋太鳳との2ショット写真も掲載。「相変わらず美人」と伝えた。紗栄子は自身のストーリーズで「今日はMatt君と一緒