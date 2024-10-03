台風18号は、ゆっくりした速度で台湾に近づいています。上陸前に台湾では2人が死亡、120人以上がケガをしています。台湾の気象当局によりますと、台風18号は、ゆっくりとした速度で台湾に向かっていて、3日昼すぎに南部に上陸する見通しです。消防当局によりますと、走行中のトラックに落石が直撃するなどし、日本時間午前9時半までに2人が死亡、2人が行方不明となり、120人以上がケガをしています。また、およそ1万人が避難してい