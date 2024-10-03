Image: ELECOM プライバシー大事な時代なので！仕事やプライベートで、ノートPCの画面を外部モニターに接続している人も多いはず。HDMI出力が付いたUSB-Cハブって、現代のPC界隈で幅広く求められている機器ですよね。エレコムが発表したのも、そんなUSB-CからHDMIやUSB-A、SDカードなどを利用できる拡張ハブなのですが、ユニークな機能が1つあります。見られたくない画像も瞬時にカット