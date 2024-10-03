新名神高速道路上りの野登トンネル内で2日、大型トラックが前を走る中型トラックに追突する事故があり、追突された中型トラックの50代の男性運転手が死亡しました。警察の調べによりますと2日午後3時30分頃、新名神上り車線の野登トンネル内で、大型トラックが前を走る中型トラックに追突する事故がありました。この事故で、追突された中型トラックの50代の男性運転手が全身を強く打ち、四日市市内の病院に運ばれましたが、死亡が