「ユニクロ」は、10月18日（金）から、ロンドン発のブランド「JW ANDERSON（ジェイ ダブリュー アンダーソン）」とコラボした2024年秋冬コレクション「UNIQLO and JW ANDERSON」を、全国の店舗などで発売する。【写真】秋冬らしいダッフルコートも登場！新作コレクション一覧■英国らしいデザインを採用今回発売される「UNIQLO and JW ANDERSON」は、英国の海岸部からインスピレーションを得て、フィッシャーマンのような素