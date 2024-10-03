¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª(33)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³äË£Ãå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤éTBS¤Ë¤Æ¿·ÈÖÁÈ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷¾­Ìò¤ò±é¤¸¤ëÇðÌÚ¤Ï³äË£Ãå¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÉáÃÊ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤Ã¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ÆåºÎï¤Ê½÷¾­¤µ¤ó¡×¡Ö³äË£Ãå¤¬¤è¤¦»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÏÂÉþ»Ñ²Ä