セレッソ大阪は10月３日、DF舩木翔の負傷を発表した。今季ここまでリーグ戦で30試合に出場し１得点を記録する舩木はトレーニング中に負傷。検査の結果、左腓骨骨折の診断された。【PHOTO】ホームでダービー勝利！熱き声援を90分送り続けたセレッソ大阪サポーター！なお、全治期間は未発表となっている。SBとCBをこなすなどチームの守備を支えてきた26歳が無念の離脱となった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部