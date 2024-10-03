長崎くんちの開幕まであと4日です。 各踊町では衣装や道具を披露する「庭見世」の準備が進められています。 色鮮やかな子どもの衣装を丁寧に飾り付けていきます。 くんち本番に向け準備が整ったことを知らせる「庭見世」。 今年は 7か町が自宅や店などを開放し、演し物に使う曳き物や衣装、道具を披露します。 各踊町では、朝から準備が進められています。 （銀屋町 鯱太鼓長采 郄田雄