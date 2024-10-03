松江道で起きた鳥取県警のバス２台と路線バスが絡んだ事故で、路線バスの運転手は「赤色灯が見えたので停車した」などと話していることがわかりました。 バスの前面は大きくへこみフロントガラスに無数のひびが入っています。 ２日午後１時１５分ごろ、庄原市口和町の松江道上り野呂谷トンネル内で、鳥取県警の大型バス２台の追突事故があり、さらに追突されたバスが非常駐車帯で停車していた路線バスに接触しました。 この事故