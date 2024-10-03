石破茂首相は３日、エマニュエル駐日米大使と首相官邸で会談し、日米同盟のさらなる強化を確認した。日米韓や日米比など同志国の連携を推進していくことでも一致。エマニュエル氏は会談後、記者団に「日米同盟は自由で開かれたインド太平洋の基軸だ。同盟強化を進める非常にポジティブな会話を行った」と述べた。