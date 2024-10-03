Kanishka SinghAndrea Shalal[ワシントン ２日 ロイター] - ハリス米副大統領の国家安全保障問題担当補佐官、フィル・ゴードン氏は２日、在米イスラム教徒やアラブ系米国人の指導者とオンライン会合を開き、パレスチナ自治区ガザの停戦やレバノンでの外交交渉、イスラエル占領地ヨルダン川西岸の安定を支持する政権の立場を伝えた。１１月の大統領選を戦うハリス氏の陣営は、民主党が従来支持基盤としてきたイスラム教徒やア