人工知能＝AIを取り入れた乗り合い型の新たな移動サービスの運行が出水市で始まりました。 新たに運行が始まった「チョイソコいずん」は高齢者などの移動を助ける乗合型の移動サービスです。 決まったルートや時刻表はなく、利用者からのネットや電話で予約を受け付けるとAIが効率的なルートを設定します。出水市の高尾野地区と野田地区で運行するもので、定員は6人。 停留場は地域のバス停など230か所